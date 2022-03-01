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Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 MART 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

1 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olup çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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