Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 1 NİSAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Damla:

1 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde henüz kimin birinci olduğu belli değil...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli değil...