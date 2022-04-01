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Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 1 NİSAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret:

Damla:

1 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde henüz kimin birinci olduğu belli değil...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli değil...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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