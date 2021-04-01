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Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

1 Nisan Gelinim Mutfaktakim birinci oldu? Gelinim Mutfakta programında 31 Mart Çarşamba günün birincisi Ayten oldu. Dünkü programda Ayten: 17, Aysun:16, Seda: 15, Esra: 14 puan aldı. Seyirciler bu kez Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumunu merak ediyor. İşte bugünün puan durumu...

Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

1 Nisan 2021 Perşembe Gelinim Mutfakta Puanlama esnasında kaynanaların performansı sonuçlara %90 etki ediyor. Kaynanaların dışında sunucu Seda Sayan da yemekleri tadarak puan veriyor. Haftanın 4. gününe geldiğimizde Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu  araştırılmaya başlandı. Peki 

1 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

 

Ayten: 

Aysun:

Seda: 

Esra: 

1 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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