Gelinim Mutfakta 1 Temmuz Perşembe puan durumu | 1 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Temmuz Perşembe puan durumu merak ediliyor. Bir önceki gün Aysun çeyrek altını kazanmıştı. Peki bugün hangi gelin birinci olacak? Çeyrek altın kimin kasasına gidecek? İşte detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA 1 TEMMUZ PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aysun:

Yağnur:

Gönül:

Ayten:

1 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

1 Temmuz Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan isim açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.