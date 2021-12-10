Gelinim Mutfakta 10 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?
Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 10 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU
Miyase:
Aslıhan:
Yeşim:
Pınar:
10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz birinci belli olmadı...
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ?
Haftanın birincisi ve elenen isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.