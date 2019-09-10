Gelinim mutfakta 10 Eylül Salı puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 10 Eylül Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Suzan Hanım ve gelini hilal mutfağa hızlı başlıyorlar. Suzan Hanım, gelini Hilal ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Diğer kaynanalar ise, bu duruma sert tepki gösteriyorlar. Özellikle Reyhan Hanımla, Suzan Hanımın didişmeleri güne damgasını vuruyor!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yufkadan Lahmacun tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin: 3 (kendi gelini)
Hatice Gelin 4 puan
Elif Gelin: 5 puan
Hilal gelin: 1 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin: puan
Hatice gelin: puan
Hilal Gelin: puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin: 3 (kendi gelini)
Elif Gelin: 5 puan
Ezgi Gelin: 1 puan
Hilal Gelin: 3 puan
Suzan Kaynana:
Hilal gelin: 2 (kendi gelini)
Elif Gelin : 1 puan
Ezgi Gelin : 3 puan
Hatice Gelin: 5 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "....." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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