Gelinim mutfakta 10 Eylül Salı puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Suzan Hanım ve gelini hilal mutfağa hızlı başlıyorlar. Suzan Hanım, gelini Hilal ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Diğer kaynanalar ise, bu duruma sert tepki gösteriyorlar. Özellikle Reyhan Hanımla, Suzan Hanımın didişmeleri güne damgasını vuruyor!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yufkadan Lahmacun tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 3 (kendi gelini)

Hatice Gelin 4 puan

Elif Gelin: 5 puan

Hilal gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Ezgi Gelin: puan

Hatice gelin: puan

Hilal Gelin: puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 3 ( kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Ezgi Gelin: 1 puan

Hilal Gelin: 3 puan

Suzan Kaynana:

Hilal gelin: 2 (kendi gelini)

Elif Gelin : 1 puan

Ezgi Gelin : 3 puan

Hatice Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en düşük puanını ise "....." aldı