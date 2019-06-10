İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta 10 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 10 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 10 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 10 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 10 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Kanal D Gelinim Mutfakta 10 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Zeytinyağlı taze bakla nasıl yapılır? Gelinim mutfakta Zeytinyağlı taze bakla tarifiZeytinyağlı taze bakla nasıl yapılır? Gelinim mutfakta Zeytinyağlı taze bakla tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin 5  (kendi gelini)

Vahide Gelin 4 puan

Gülcan Gelin 3 puan 

Hatice gelin 1 puan

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin 5 puan  (kendi gelini)

Ezgi Gelin 3 puan

Hatice gelin 1 puan

Vahide Gelin 2 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin 5 (kendi gelini)

Gülcan Gelin 3 puan

Ezgi Gelin 2 puan

Vahide Gelin 1 puan

Güller kaynana

Vahide Gelin 4 puan (kendi gelini)

Hatice gelin 5 puan

Gülcan Gelin 1 puan

Ezgi Gelin 3 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 puanla EZGİ" oldu. Günün en düşük puanını ise "11 puanla Vahide" oldu

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "EZGİ" çeyrek altını aldı.

 

HABERE YORUM KAT