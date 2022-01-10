Gelinim Mutfakta 10 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 10 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 841. Bölüm ile başlayan 169. Haftasının yarışmacıları belli oldu! İşte yeni yarışmacılar: Gelin Dilek ve kayınvalide Hatice hanım geldi. Haftanın ilk gününde kimin birinci olduğunu merak edenler '10 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunu aratıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 10 Ocak 2022 Pazartesi puan durumuna yer verdik...

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilek:

10 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz gün birincisi belli olmadı...