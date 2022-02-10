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Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 14

Hülya: 9

Deniz: 18

Yeşim: 22

Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

 

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline birgün kala bugün gün toplamında Kaynanalardan 22 puan toplayan Yeşim 27. çeyerek altınını yakasına takmayı başardı.

DÜN NE OLDU?

Haftanın ortasında, Gelinim Mutfakta'da 16 puanı alan Deniz günün birincisi oldu.

Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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