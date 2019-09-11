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Gelinim Mutfakta 11 Eylül canlı izle! | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 11 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 11 Eylül canlı izle! | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Suzan Hanım ve gelini hilal mutfağa hızlı başlıyorlar. Suzan Hanım, gelini Hilal ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Diğer kaynanalar ise, bu duruma sert tepki gösteriyorlar. Özellikle Reyhan Hanımla, Suzan Hanımın didişmeleri güne damgasını vuruyor!

Kanal D Gelinim Mutfakta 11 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kaymaklı bulgur pilavıKaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kaymaklı bulgur pilavı

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 1 (kendi gelini) 

Hatice Gelin 5 puan

Elif Gelin: 2 puan 

Hilal gelin: 3 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Ezgi Gelin:  puan

Hatice gelin: puan

Hilal Gelin:  puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 5 (kendi gelini)

Elif Gelin: 2 puan

Ezgi Gelin: 3 puan

Hilal  Gelin: 1 puan

Suzan Kaynana:

Hilal  gelin: 1 (kendi gelini)

Elif Gelin : 3 puan

Ezgi Gelin : 4 puan

Hatice Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "....." oldu Günün en düşük puanını ise  "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***

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