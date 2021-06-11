Gelinim Mutfakta 11 Haziran Cuma puan durumu |11 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'ya bugün bir yarışmacı veda edecek. 11 Haziran Cuma günü gelinler Çikolatalı Çilekli kurabiye yaptı. Peki en yüksek puanı kim aldı? Günün ve haftanın birincisi kim oldu? Yarışmaya kim veda etti. İşte Gelinim Mutfakta 11 Haziran Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN CUMA PUAN DURUMU

11 Haziran Cuma haftanın puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

11 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

11 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta'da bugün eleme olmayacak. Birinci gelin ise henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.