Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Her hafta farklı ünlü ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Nursel Ergin sunuyor. Haftanın finaline bir gün kala birincinin kim olduğu merak edilerek '11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusu aratılıyor. İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. Damat bohçası tarifini deneyen gelinlerden en güzel yemeği yapanın kim olduğu merak ediliyor. Peki 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
Eda:
11 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz günün birincisi belli olmadı...
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. Aslıhan'ın kazandığı 19. çeyrek altın oldu.
Gelinim Mutfakta 10 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler bugün damat bohçası tarifini denedi.
Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi | Kokusunu duyan başına üşüşüyor!