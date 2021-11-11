Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Her hafta farklı ünlü ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Nursel Ergin sunuyor. Haftanın finaline bir gün kala birincinin kim olduğu merak edilerek '11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusu aratılıyor. İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...

A+ A-