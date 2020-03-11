Gelinim Mutfakta 11 Mart Çarşamba kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 11 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Ezgi, Elif, Özlem, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 11 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Gül mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Gül mantısı tarifi
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi Gelin: puan
Başak Gelin: puan
Hanife Kaynana
Başak Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Çiğdem kaynana:
Elif Gelin: Puan (kendi gelini)
Ezgi gelin: puan
Başak Gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Başak gelin: puan
Hatice gelin: puan
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...."oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "....." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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