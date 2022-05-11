Gelinim Mutfakta 11 Mayıs 2022 Çarşamba puan durumu | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ortasında kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 11 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 11 Mayıs 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 MAYIS ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Senanur: 12

Miyase: 10 (-4)

Damla: 19

Edanur: 15

11 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında gün sonunda 19 puanı alan Damla birinci olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

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