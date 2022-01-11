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Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumu | 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecanlı mücadele sürüyor. Günün birincisini merak eden izleyiciler '11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunu aratıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumuna yer verdik...

Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumu | 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Verilen tarifi kayınvalidelere en çok beğendirmeyi başaran gelinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Dilek: 

11 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Kayınvalidelerin oyları toplanmadığı için henüz günün birincisi belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Günün sonunda kayınvalidelerden 20 puanı alan Damla 169. haftanın ilk gününü birinci olarak tamamladı...

Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumu | 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
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