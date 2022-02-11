Gelinim Mutfakta 11 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. İzleyiciler hangi gelini birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 11 Şubat 2022 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 11 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 20

Hülya: 14

Deniz: 14

Yeşim: 10

11 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde bugün gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan Miyase 20. çeyerek altınını yakasına takmayı başardı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 173. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 87 puan Toplayan yarışmacı Miyase 10 altın bileziği hak eden yarışmacı oldu. Miyase 29. altın bilezik kazanmış oldu.173. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 57 puan ile elenen Gelin Hülya ve kayınvalide Nuray hanım oldu.