Gelinim Mutfakta 12 Ekim 2021 Salı puan durumu | 12 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 12 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Ekim 2021 Salı puan durumu...

Gelinlerin verilen tarifleri denediği ve kayınvalidelerin puanladığı program Gelinim Mutfakta'da günün birincisi izleyenler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 12 Ekim 2021 Salı puan durumuna yer verdik. Peki 12 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar... GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM 2021 SALI PUAN DURUMU Aslıhan: Yaren: Yeşim: Büşra Nur: 12 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz birinci olan isim açıklanmadı... GÜNÜN TARİFİ Gelinler haftanın ikinci gününde ıspanak topları tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir... Gelinim Mutfakta ıspanak topları tarifi | Ispanak topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? DÜNÜN BİRİNCİSİ Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gün toplamında kayınvalidelerden 19 puan toplayan gelin Yaren 8. çeyrek altınını yakasına taktı... gelinim mutfaktaKanal D