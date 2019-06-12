Gelinim Mutfakta 12 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 12 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin (kendi gelini)

Vahide Gelin puan

Gülcan Gelin puan

Hatice gelin puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin puan

Hatice gelin puan

Vahide Gelin puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin (kendi gelini)

Gülcan Gelin puan

Ezgi Gelin puan

Vahide Gelin puan

Güller kaynana

Vahide Gelin puan (kendi gelini)

Hatice gelin puan

Gülcan Gelin puan

Ezgi Gelin puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu. Günün en düşük puanını ise "...." oldu

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "...." çeyrek altını aldı.