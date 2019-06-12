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Gelinim mutfakta 12 Haziran puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 12 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim mutfakta 12 Haziran puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 12 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Kanal D Gelinim Mutfakta 12 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Simit kebabı nasıl yapılır? Gelinim mutfakta Simit kebabı tarifiSimit kebabı nasıl yapılır? Gelinim mutfakta Simit kebabı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin (kendi gelini)

Vahide Gelin  puan

Gülcan Gelin  puan 

Hatice gelin  puan

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin  puan  (kendi gelini)

Ezgi Gelin  puan

Hatice gelin  puan

Vahide Gelin  puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin (kendi gelini)

Gülcan Gelin puan

Ezgi Gelin  puan

Vahide Gelin  puan

Güller kaynana

Vahide Gelin  puan (kendi gelini)

Hatice gelin  puan

Gülcan Gelin  puan

Ezgi Gelin  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu. Günün en düşük puanını ise "...." oldu

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "...." çeyrek altını aldı.

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