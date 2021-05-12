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Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Çarşamba puan durumu |12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan 4 gelinin birbirleriyle en güzel yemeği yapmak için yarıştığı Gelinim Mutfakta programında bugün kimin birinci olduğu merak ediliyor. 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Çarşamba puan durumu |12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan program Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler pırasalı kiş tarifini denedi. En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden yüksek puanı almaya başaran yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu.12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

ESRA:

GÖNÜL: 

SEDA: 

YAĞNUR:

12 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci açıklanmadı...

DÜN NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta’da dünün yemeği olan güzel zeytinyağlı biber dolmasını en güzel yaparak kayınvalidelerden 16 puan alan Yağnur dün günün birincisi olurken, Esra’nın kayınvalidesi Fatma Hanım hakkında anlattıkları Gelinim Mutfakta'ya damga vurdu. Kayınvalidesinin onun yanında şifreli konuştuğunu ve ona ayrımcılık yaptığını dile getiren Esra gelinlere anlattıklarıyla herkesi şaşkına uğrattı.

 

 

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