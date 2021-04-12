Gelinim Mutfakta 12 Nisan Pazartesi puan durumu | 12 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta programı yeni haftada Kanal D ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. Peki bugün hangi yarışmacı günün birinci olacak? Geçen hafta yarışmadan kimse elenmemişti. Ayten, Seda, Esra ve Ece yarışmada yemekleriyle en çok puanı alıp günün birincisi olmak için mücadele etmeye devam ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 12 Nisan Pazartesi puan durumu..

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Ünlü sunucu Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, 12 Nisan Pazartesi günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan gelin merak ediliyor. Peki 12 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU Ayten: Seda: Esra: Ece: 12 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 12 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu programın sonunda Seda Sayan'ın açıklamasıyla duyurulacak. Detaylar geldikçe puan durumuna haberimizde yer verilecektir. Öte yandan Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2021 Cuma günün birincisi Ece olurken, geçtiğimiz hafta yarışmaya kimse veda etmedi. Programın sunucusu Seda Sayan cuma günü yarışmadan kimsenin elenmediğini söyledi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü gelinim mutfaktaKanal D