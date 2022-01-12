Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın ortasına gelindi. Finale az bir zaman kala günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...
Ekranların sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'da gelinler arasındaki kıyasıya mücadele sürüyor. Eğlenceli dakikalarla izleyenleri ekrana kilitleyen yarışmada günün birincisi merak ediliyor. Biz de haberimizde 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Dilek:
12 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz birinci olan isim belli olmadı...
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler bugün Etli Sultan Kebabı tarifini denediler. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...
Gelinim Mutfakta Etli Sultan Kebabı tarifi | Etli Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Uğraştırıcı ama bir o kadar lezzetli!
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan Yeşim 22. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.