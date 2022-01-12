Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın ortasına gelindi. Finale az bir zaman kala günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

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