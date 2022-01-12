Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! “Sana kaldı herkesi uyarmak!"Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?2022 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112910023Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!Dayanılmaz ağrılarla doktora gitti, kulağından çıkan şeyi gördüğünde gözlerine inanamadı! Makineyle zar zor çıkarıldıİnsani tepkiler veren robot, Tamer Karadağlı'ya benzetildi! Ödül törenindeki tavırları yine gündeme geldi!Altay SK Başkanı Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özgür Ekmekçioğlu Biyografisi2022 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810532Jenosit ne demek, TDK'ya göre Jenosit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama var
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın ortasına gelindi. Finale az bir zaman kala günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'da gelinler arasındaki kıyasıya mücadele sürüyor. Eğlenceli dakikalarla izleyenleri ekrana kilitleyen yarışmada günün birincisi merak ediliyor. Biz de haberimizde 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim:

Damla: 

Dilek: 

12 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün Etli Sultan Kebabı tarifini denediler. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Etli Sultan Kebabı tarifi | Etli Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Uğraştırıcı ama bir o kadar lezzetli!

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan Yeşim 22. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT