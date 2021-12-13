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Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet!Bu haftanın sunucusu ise, Emel Özkızıltaş oldu. Peki 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 165. hafta 821. bölümünde yarışmaya gelin Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım katıldı. Gelinlerin verilen tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle yarıştığı Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merakla aratılıyor. Biz de haberimizde '13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

Damla:

13 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan gelin belli olmadı...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 164. haftanın sonunda Kayınvalidelerden topladığı 84 puan ile haftayı galibiyetle bitiren Aslıhan ve Yeşim bilezikleri bölüştüler. Altın bileziği kazanmayı başaran gelinler Yeşim ve Aslıhan oldu.

164. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 44 puan ile elenen Gelin Pınar ve kayınvalide Nigar hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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