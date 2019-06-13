Gelinim mutfakta 13 Haziran puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 13 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 13 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Kanal D Gelinim Mutfakta 13 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin (kendi gelini)
Vahide Gelin puan
Gülcan Gelin puan
Hatice gelin puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin puan
Hatice gelin puan
Vahide Gelin puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin (kendi gelini)
Gülcan Gelin puan
Ezgi Gelin puan
Vahide Gelin puan
Güller kaynana
Vahide Gelin puan (kendi gelini)
Hatice gelin puan
Gülcan Gelin puan
Ezgi Gelin puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu. Günün en düşük puanını ise "......" oldu
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "...." çeyrek altını aldı.
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