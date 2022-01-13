Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri toplantısında konuşuyor (canlı yayın)YKS 2022 ne zaman? Başvurular başladı mı? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022Hande Yener'in 'kalitesiz' olduğunu ima eden Burcu Güneş magazincilere ateş püskürdü! "İşini adabıyla yapanların arkasında durun"Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2022 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204790512Melih Gökçek, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'u yerin dibine soktu! "Ulan dingirik, dilin tutulsun inşallah!"Balans Pensi ne demek, TDK'ya göre Balans Pensi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?D-smart kanal listesi 2022 - Güncel sıralama
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Haftanın finalinden bir gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programında kazanma heyecanı sürüyor. İzleyicilerin sıkı takip ettiği programda günün kazananı araştırılıyor. Biz de haberimizde '13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 13 OCAK 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Dilek: 

13 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da 13 Ocak Perşembe gününün kazanını henüz belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altınını kazanan Yarışmacı Damla oldu.

Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 12 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2022 Salı puan durumu | 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 10 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 10 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT