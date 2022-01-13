Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...
Haftanın finalinden bir gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programında kazanma heyecanı sürüyor. İzleyicilerin sıkı takip ettiği programda günün kazananı araştırılıyor. Biz de haberimizde '13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 13 OCAK 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Dilek:
13 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 13 Ocak Perşembe gününün kazanını henüz belli olmadı...
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altınını kazanan Yarışmacı Damla oldu.
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