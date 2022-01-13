Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 13 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

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