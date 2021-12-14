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Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu | 14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Emel Özkızıltaş'ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın ikinci gününde hangi gelinin birinci olacağı merak edildi. Peki 14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu | 14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Emel Özkızıltaş'ın sunduğu programda günün birincisi izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 ARALIK 2021 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim:  

Damla: 

14 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin damla ilk çeyrek altınını yakasına takmayı başardı...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 13 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu | 14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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