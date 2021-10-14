Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2021 Perşembe puan durumu...

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finaline bir gün kala gelinlerden kimin birinci olacağı merak ediliyor. Peki 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2021 Perşembe puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU Aslıhan: 9 Yaren: 14 Yeşim: 4 Büşra Nur:16 14 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da Haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 16 puan toplayan gelin Büşra Nur ilk çeyrek altınını yakasına taktı. GÜNÜN TARİFİ Gelinler bugün atom dana tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebilir... Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? gelinim mutfaktagelinim mutfakta oy tablosu