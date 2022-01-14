Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2022 Cuma puan durumu | 14 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmayı ilgiyle izleyen seyirciler haftanın finalinde neler olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '14 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2022 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 OCAK 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilek:

14 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında hangi gelinin birinci olduğu henüz belli değil...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi ve elenen isim belli değil.

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