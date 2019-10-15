Gelinim mutfakta 15 Ekim Salı puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Gelinim Mutfakta Fırında Karnabaharlı Tavuk But nasıl yapılır?

KAYNANALARIN PUANLARI

Hatice Kaynana:

Kübra gelin: (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif gelin: puan

Duygu gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Kübra Gelin: puan

Dilek gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: puan (kendi gelini)

Duygu gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kübra Gelin: puan

Aysel Kaynana:

Duygu Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kübra Gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en .düşük puanını ise "...." aldı