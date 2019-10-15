Gelinim mutfakta 15 Ekim Salı puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 15 Ekim Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 15 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Gelinim Mutfakta Fırında Karnabaharlı Tavuk But nasıl yapılır?
KAYNANALARIN PUANLARI
Hatice Kaynana:
Kübra gelin: (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif gelin: puan
Duygu gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Kübra Gelin: puan
Dilek gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Fatma kaynana:
Dilek Gelin: puan (kendi gelini)
Duygu gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kübra Gelin: puan
Aysel Kaynana:
Duygu Gelin: puan (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kübra Gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en .düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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