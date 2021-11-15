Gelinim Mutfakta 15 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 801. Bölüm ile başlayan 161. haftasında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 15 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...
15 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta bu hafta Lerzan Mutlu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına geliyor. Lerzan Mutlu 801. Bölümünde fenomen yarışmayı sunmaya başladı. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kazanan isim merak ediliyor. Peki 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU
Aslıhan: 15
Yaren: 14
Yeşim: 20
Zehra: 7
15 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan gelin Yeşim çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler bugün, kıymalı baklava tarifini denedi.
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CUMA GÜNÜ NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. Haftanın birincisi toplamda 79 puanı alan Yaren olurken 60. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 66 puan ile elenen Gelin Eda ve kayınvalide Hatice hanım oldu.
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