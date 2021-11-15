Gelinim Mutfakta 15 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 801. Bölüm ile başlayan 161. haftasında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 15 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 15 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...

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