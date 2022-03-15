Gelinim Mutfakta 15 Mart 2022 Salı puan durumu | 15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 15 Mart 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

15 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

DÜNÜ BİRİNCİSİ

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da birinci olan gelin Yeşim çeyrek altını yakasına takmayı başardı.