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Gelinim Mutfakta 15 Mart Pazartesi puan durumu | 15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Mart Pazartesi puan durumu yeni haftayla birlikte araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinler arasına 15 Mart Pazartesi tarihinde yeni bir isim daha dahil oldu. Peki 15 Mart Pazartesi gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart Pazartesi puan durumu haberimizde...

Gelinim Mutfakta 15 Mart Pazartesi puan durumu | 15 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

15 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 15 Mart Pazartesi günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 15 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde... 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 15 MART PAZARTESİ 

Ayten:

Aysun:

Zeynep: 

Gelinim Mutfakta günün birincisi programın sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 12 MART CUMA

Yarışmadan 64 puanla Zeynep elendi. Günün en yüksek puanını Dudu aldı.  Haftanın en yüksek puanını 89 puanla alan kişi Dudu oldu. Dudu, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

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