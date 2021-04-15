Gelinim Mutfakta 15 Nisan Perşembe puan durumu | 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Perşembe gelinlerden biri en yüksek puanı alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olacak. Kaynanalar beğendikleri yemekler ile kendi gelinlerini bulup yüksek puan vermeye çalışıyor. Peki 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Nisan Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Seda:

Esra:

Ece:

Ayten:

15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Günün sonunda puan durumu açıklandığında kimin birinci olduğu açıklanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.