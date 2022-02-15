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Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu | 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu | 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın r ilk gününde kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 15 ŞUBAT 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

15 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz kimin birinci olduğu belli değil. Haberimiz güncellenecektir...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Çeyrek altının sahibi 21 puanla Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu | 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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