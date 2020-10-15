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Gelinim Mutfakta 16 Ekim kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 16 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve altın bileziği kazanan gelin kim oldu?

Gelinim Mutfakta 16 Ekim kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 16 Ekim kim elendi? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Yeni sezonda ilk eleme haftası bugün yaşanacak. Hafta boyunca en başarılı yemekleri yapan ve yüksek puan alan gelin adayı 5 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta 16 Ekim kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? haberimizde... 

Gelinim Mutfakta'da hafta başından beri birbirinden iddialı yarışmacılar en lezzetli yemekleri kendilerine verilen sürede yaparak kaynanalardan ve Onur Büyüktopçu'dan en yüksek puanları almaya çalıştı. Yeni sezonun ilk elemesinde günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olacak. 

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da yeni sezonun ilk elemesi bugün gerçekleşti.. Yemeklerini en lezzetli yapan gelin adayı çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca yüksek puan alan bir gelin adayı ise 5 altın bileziğin sahibi olacak. 

Bu hafta en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim puanla oldu.

Gelinim Mutfakta 16 Ekim kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 16 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Bugün kayınvalidelerden tam puan alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN VE BİLEZİKLERİ KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU? 

Gelinim Mutfakta yeni sezonun ilk haftasında haftanın birincisi ve 5 altın bileziği kazanan yarışmacı puanla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 16 Ekim günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Bugün kayınvalidelerden tam puan alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı oldu.

HAFTALIK PUAN TABLOSU

İlayda: 

Aysun: 

Zeynep: 

Nurcan: 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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