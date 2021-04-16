Gelinim Mutfakta 16 Nisan Cuma puan durumu |16 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Cuma puan durumu belli oldu mu? Bu hafta yarışmaya Ece mi, Seda mı, Ayten mi, Esra mı veda edecek? Heyecanla takip edilen yarışma programı bugün çekişmeli geçecek. Gelinler yarışmada kalmak için bir hayli çabalıyor. Bugünün menüsü Fatih Sarması oldu. Gelinler en güzel menüyü hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışıyor. Peki 16 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Nisan Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

Ece:

Seda:

Ayten:

Esra:

16 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

16 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Yarışmayı canlı izlemek için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz...

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GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.