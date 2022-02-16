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Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 16 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 16 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 16 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ortasında kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 16 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

16 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan Yeşim 29. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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