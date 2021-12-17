Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Bu hafta Emel Kızıltaş'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. Yarışmada kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

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