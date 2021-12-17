Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?
Bu hafta Emel Kızıltaş'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. Yarışmada kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU
Miyase:
Aslıhan:
Yeşim:
Damla:
17 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz günün birincisi belli olmadı...
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ?
Henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli olmadı...
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 16 puan toplayan gelin Aslıhan çeyrek altını kura ile yakasına takmayı başardı.
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