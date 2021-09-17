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  3. Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve hangi gelin ve kayınvalidenin yarışmadan elendiği merak ediyor. Peki 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinlerin bir haftadır verdiği mücadelede sona gelindi. Haftanın finalinde kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?  Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yağnur: 

Yaren: 

Hazal: 

17 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı.

KİM ELENDİ?

Henüz elenen isim belli olmadı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün evhamlı çatlak kurabiye tarifini denedi.

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