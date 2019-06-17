İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Haziran pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Haziran pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Nohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi | Gelinim mutfakta Nohutlu bulgurlu sulu köfteNohutlu bulgurlu sulu köfte tarifi | Gelinim mutfakta Nohutlu bulgurlu sulu köfte

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin 3 (kendi gelini)

Hatice Gelin 2 puan

Gülcan Gelin 5 puan 

Sevinç gelin 1 puan

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin 5 puan  (kendi gelini)

Ezgi Gelin 3 puan

Hatice gelin 1 puan

Sevinç Gelin 2 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin 5 (kendi gelini)

Gülcan Gelin 1  puan

Ezgi Gelin 2 puan

Sevinç Gelin 1 puan

Aynur kaynana

Sevinç Gelin 4 puan (kendi gelini)

Hatice gelin 4 puan

Gülcan Gelin 5 puan

Ezgi Gelin 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16  Puanla Gülcan" oldu. Günün en düşük puanını ise "8 Puanla Sevinç" oldu

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "Gülcan" çeyrek altını aldı.

 

HABERE YORUM KAT