Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Haziran pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Haziran pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin 3 (kendi gelini)
Hatice Gelin 2 puan
Gülcan Gelin 5 puan
Sevinç gelin 1 puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin 5 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin 3 puan
Hatice gelin 1 puan
Sevinç Gelin 2 puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin 5 (kendi gelini)
Gülcan Gelin 1 puan
Ezgi Gelin 2 puan
Sevinç Gelin 1 puan
Aynur kaynana
Sevinç Gelin 4 puan (kendi gelini)
Hatice gelin 4 puan
Gülcan Gelin 5 puan
Ezgi Gelin 1 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16 Puanla Gülcan" oldu. Günün en düşük puanını ise "8 Puanla Sevinç" oldu
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "Gülcan" çeyrek altını aldı.
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