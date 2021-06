Gelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe puan durumu | 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe puan durumu merak ediliyor. Bir önceki bölümde gün birincisi Ayten olmuştu. Ayten dün en yükek puanı alarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Ayten ile Aysun arasında gerginlik büyüyor. İki hırslı gelin birbirlerine meydan okumaya devam ediyor. Bakalım bugün birinci kim oldu. İşte puan durumu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 HAZİRAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

17 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Pırasalı Gül Böreği tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.