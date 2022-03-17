Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 17 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

17 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci olan isim henüz belli değil.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde Yeşim birinci oldu.