Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)Netflix kullanıcılarını üzen haber! Şifre paylaşma dönemi kapanıyorFatih Karagümrük – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika | Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı! Faizler üçüncü kez yüzde 14'te sabit tutulduGelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Arkadaşının kucağına oturan Gülşen bu kez eşi Ozan Çolakoğlu'yla şov yaptı! Ateşli danslarıyla nispet yaptılar! "Klipte daha güzel rol yapıyordu"Tarım Kredi Kooperatif Market’in Diyarbakır şubesi açıldı! Vatandaş sıvı yağa yöneldiBerat Kandili mesajları resimli, gifli mesajlar 2022 | En anlamlı, güzel Berat Kandili mesajları, sözleri 2022Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üstüne basa basa uyardı! Cuma ve cumartesi kuvvetli kar sağanağı geliyor
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 17 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 17 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

17 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci olan isim henüz belli değil.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde Yeşim birinci oldu.

Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT