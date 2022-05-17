Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 2022 Salı puan durumu | 17 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 17 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 2022 Salı puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 17 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 2022 Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 17 MAYIS SALI PUAN DURUMU
Senanur:
Damla:
Edanur:
Aslıhan:
16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde henüz kimin birinci olduğu belli değil.
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta programında 20 puan alan Senanur günün birincisi olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.