Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk günü kimin birinci olduğu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik.

A+ A-

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni bir haftaya başlandı. Gelinlerin birbirleriyle olan kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Peki 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu.... GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK 2022 PAZARTESİ Miyase: Yeşim: Damla: Yağmur: 13 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz birinci olan isim belli olmadı. CUMA GÜNÜ NE OLDU? Haftanın birincisi 66 puanı alan yarışmacı Damla olurken en düşük puanı alan yarışmacı Dilek Gelinim Mutfakta'ya veda ediyor... ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Diğer adaylar için yorumlarınızı bekliyoruz....#anket #seçim #seçim2023 #cumhurbaşkanlığıseçimleri — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 14, 2022 Emine Özfalcı Haberler, Son Dakika Haberleri gelinim mutfaktaKanal D