Tabuta Hindu olarak girdi! Müslüman olarak çıktıDİB MBTS sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı!Verdiği pozlar ile olay yaratan Deniz Akkaya'dan kötü haber geldiKPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?Anonsçu (Page Boy) Meslek Kodu Nedir?Anons Görevlisi Meslek Kodu Nedir?Anlatıcı Meslek Kodu Nedir?Animatör-Eğlence Hizmetleri Meslek Kodu Nedir?Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Meslek Kodu Nedir?Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu | 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu | 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu yeni haftayla birlikte araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinler arasına 17 Şubat Çarşamba tarihinde yeni bir isim daha dahil oldu. Peki 17 Şubat Çarşamba gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu haberimizde...

Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu | 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 17 Şubat Çarşamba günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 17 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde... 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Esra: 

Aysun:

Zeynep: 

Ayten:

Yarışmanın bugünkü birincisi günün sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 16 ŞUBAT SALI

Esra: 17

Aysun:17

Zeynep: 14

Ayten:13

Gelinim Mutfakta 17 Şubat Çarşamba puan durumu | 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT