Gelinim Mutfakta 17 Şubat Pazartesi kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Gülşah mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Bolu Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bolu kebabı tarifi ve malzemeleri

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilara Gelin: puan

Nihan Gelin: puan

Gülşah Gelin: puan

Emine Kaynana

Gülşah Gelin: puan ( kendi gelini)

Nihan Gelin: puan

Dilara gelin: puan

Burçin Gelin: puan

Nurcan kaynana:

Nihan Gelin: Puan (kendi gelini)

Burçin gelin: puan

Gülşah Gelin: puan

Dilara Gelin: puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin: (kendi gelini)

Gülşah gelin: puan

Nihan gelin: puan

Burçin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "..." aldı