Gelinim Mutfakta 17 Şubat Pazartesi kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Gülşah mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Şubat canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Bolu Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bolu kebabı tarifi ve malzemeleri
Özden Kaynana:
Burçin Gelin: puan (kendi gelini)
Dilara Gelin: puan
Nihan Gelin: puan
Gülşah Gelin: puan
Emine Kaynana
Gülşah Gelin: puan (kendi gelini)
Nihan Gelin: puan
Dilara gelin: puan
Burçin Gelin: puan
Nurcan kaynana:
Nihan Gelin: Puan (kendi gelini)
Burçin gelin: puan
Gülşah Gelin: puan
Dilara Gelin: puan
Gönül Kaynana:
Dilara gelin: (kendi gelini)
Gülşah gelin: puan
Nihan gelin: puan
Burçin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...." oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "..." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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