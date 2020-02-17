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Gelinim Mutfakta 17 Şubat Pazartesi kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta 17 Şubat Pazartesi kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine  ve gelini Gülşah mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Şubat canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Bolu Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bolu kebabı tarifi ve malzemeleriBolu Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bolu kebabı tarifi ve malzemeleri

Özden Kaynana:

Burçin Gelin:  puan (kendi gelini)

Dilara Gelin: puan

Nihan Gelin:  puan                                          

Gülşah Gelin: puan

Emine Kaynana

Gülşah Gelin:  puan (kendi gelini)

Nihan Gelin:  puan

Dilara gelin:  puan

Burçin Gelin:  puan

Nurcan kaynana:

Nihan Gelin: Puan (kendi gelini)

Burçin gelin:  puan

Gülşah Gelin:  puan                                                                     

Dilara Gelin:  puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin:  (kendi gelini)

Gülşah gelin: puan

Nihan gelin:  puan 

Burçin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini,  "...." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***

 




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