Gelinim Mutfakta 18 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

18 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Songül Karlı'nın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 18 Ekim 2021 Pazartesi puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 18 EKİM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Damla

18 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan gelin belli değil...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 156. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 73 puan ile haftayı galibiyetle bitirerek 5. Altın bileziği kazanmayı başaran gelin Yaren oldu!

Yaren 15. bileziğini kazanmış oldu.

56. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 48 puan ile elenen Gelin Büşra Nur Özkarakaş ve kayınvalide Arzu Özkarakaş oldu.

Puan tablosunu detaylı bir şekilde görmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz...

Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Songül Karlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı mı olacak?