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Gelinim mutfakta 18 Ekim Cuma puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 18 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim mutfakta 18 Ekim Cuma puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 18 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Fırın Sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fırın Sütlaç tarifiFırın Sütlaç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fırın Sütlaç tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Hatice Kaynana:

Kübra Gelin:  puan (kendi gelini)

Dilek gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Duygu Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan  (kendi gelini)

Kübra Gelin:   puan

Dilek  gelin:   puan

Duygu Gelin:  puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin:  puan (kendi gelini)

Duygu gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                                                     

Kübra Gelin: puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:  (kendi gelini)

Dilek gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Kübra gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...oldu Günün en .düşük puanını ise  "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***

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