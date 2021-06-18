Gelinim Mutfakta 18 Haziran Cuma puan durumu |18 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

18 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da bir önceki gün Aysun birinci olmuştu. Bakalım bugün kim elenecek? 18 Haziran 2021 Cuma günü programda eleme heyecanı yaşanıyor. Ayten mi, Aysun mu, Yağnur mu yoksa Gönül mü yarışmaya veda edecek? Çekişmeli geçen 1 haftanın ardından elenen isim haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 18 Haziran Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 18 HAZİRAN CUMA PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

18 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

18 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve elenen isim henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Tavada Waffle tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Tavada Waffle tarifi |Tavada Waffle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.