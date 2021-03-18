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Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe puan durumu | 18 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe puan durumu yeni haftayla birlikte araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinler arasına 18 Mart Perşembe tarihinde yeni bir isim daha dahil oldu. Peki 18 Mart Perşembe gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe puan durumu haberimizde...

Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe puan durumu | 18 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

18 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 18 Mart Perşembe günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 18 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde... 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 18 MART PERŞEMBE

Ayten: 

Aysun: 

Dudu: 

Hilal: 

Gelinim Mutfakta günün birincisi programın sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba puan durumu | 17 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

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